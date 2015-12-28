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استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

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استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

>توفى فلسطينى فجر الإثنين متأثرا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضى برصاص الجيش الإسرائيلى ، على ما أفاد مصدر طبى فلسطينى .

وقال المصدر أن "المواطن يوسف أبو سبيخة البحيرى البالغ من العمر 48 عاما أستشهد فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلى قرب مخيم المغازى" وسط قطاع غزة.

وأوضح المصدر ذاته أن البحيرى من سكان مخيم المغازى وكان "أصيب برصاصة فى الصدر بينما كان فى ارضه الزراعية يوم الجمعة الماضي" أثناء مواجهات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلى شرق مخيمى البريج والمغازى.

وسيشيع البحيرى بعد ظهر الإثنين فى مخيم المغازى، بحسب ما أفاد اقرباؤه.

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مصر 365