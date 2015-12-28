برلمانى ليبى : حضور رئيس مجلس النواب جلسة الاتفاق السياسى غير مؤكد

> أكد عضو مجلس النواب الليبى خالد الأسطى، أن أعضاء المجلس النواب سيعقدون اليوم الإثنين جلسة تشاورية حول الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين ، مشيرا إلى أن حضور رئيس البرلمان عقيلة صالح للجلسة التشاورية اليوم غير مؤكد.

وأوضح الأسطى ، فى تصريح له اليوم ، أن جلسة التصويت النهائى ومنح الثقة للحكومة سيكون خلال شهر كما نص الاتفاق السياسي، متوقعا أن يكون التصويت بالأغلبية.

يذكر أن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح رفض التوقيع على الاتفاق السياسى بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية ، وطالب حينها من المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر تأجيل التوقيع على الاتفاق ، وهناك موافقة من أغلبية أعضاء المجلس على اتفاق الصخيرات.

>