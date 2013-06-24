بالفيديو| شاهد عيان على أحداث "أبوالنمرس": "حسن شحاتة" وأتباعه بدأوا في إلقاء المولوتوف على الأهالي

كتب : إسلام زكريا منذ 36 دقيقة

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قال أحد شهود العيان من قرية زاوية أبومسلم، على حادث أبوالنمرس، إن الشيخ حسن شحاتة، القيادي الشيعي، أحضر معه مجموعة من الشيعة لأحد منازل القرية لعمل طقوس شيعية، فاتصل جيران المنازل المجاورة بأهالي القرية وأبلغوهم بأن "شحاتة أحضر معه مجموعة من الشيعة إلى القرية وهذا الأمر ليس بجديد، فقد حدث من قبل وألقى أمن الدولة القبض عليهم ولكن المحكمة برأتهم".

وتجمع أهل القرية حول المنزل المتواجد فيه حسن شحاتة وأتباعه، وطالبوهم بالخروج، "إلا أنهم فوجئوا بإلقاء الطوب والمولوتوف عليهم من داخل المنزل"، بالتالي رد أهالي القرية بإلقاء المولوتوف وإحراق أحد المنازل.

ومع تصاعد الأحداث، حضر عمدة القرية وطالبهم بالخروج، إلا أن أحد أهالي القرية رد قائلا: "لن يخرجو إلا على جثتي"، وبعد اشتباكات ومحاصرة المنزل خرجوا، ولم يكن بهم سوى إصابات طفيفة.

واستبعد الشاهد أن يكون هناك وفيات بين من كانوا في المنزل، وهو ما نفته وزارة الصحة، وأكدت سقوط 4 وفيات نتيجة الاشتباكات.

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