نورى المالكى يدخل على خط الوساطة لإطلاق القطريين المختطفين جنوب العراق

> كشف مصدر عراقى مطلع عن أن رئيس الوزراء السابق نورى المالكى دخل على خط الوساطة لضمان الإفراج عن القطريين الذين اختطفوا فى جنوب العراق قبل نحو أسبوعين.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الاثنين عن المصدر القول إن طلب وساطة المالكى جاءت عن طريق شخصيات من العرب السنة لهم علاقات جيدة معه ، وبينهم أعضاء فى الدورة البرلمانية السابقة.

ورفض المصدر تسمية ممثلى العرب السنة الذين طلبوا من المالكى أن يتحرك ، ولكنه أشار إلى أن "سبب الطلب من المالكى يعود لنفوذه لدى بعض الفصائل المسلحة التى لم تعلن أى منها حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف القطريين".

وكان ممثل المرجع الشيعى الأعلى فى العراق أحمد الصافى أشار خلال خطبة الجمعة الماضية فى كربلاء إلى إن الاختطاف له دوافع سياسية وليست مالية.

>