5 طرق لتجنب زيادة الوزن فى مواسم الأعياد والكريسماس

أيام ويقترب الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الجديدة، وتهتم معظم الأسر بإعداد الولائم والأكلات المغرية التى تحتوى على سعرات حرارية تتسبب فى زيادة الوزن.

لذا يقدم الموقع الهندى The times of india، 5 طرق لتجنب زيادة الوزن فى مواسم الأعياد منها:

1- ممارسة التمرينات الرياضية فى الهواء الطلق:

2- تجنب تناول الطعام بين الوجبات:

3- التركيز على تناول الأطعمة الصحية:

4- الإكثار من استهلاك المياه:

5- يجب مضغ الطعام بشكل جيد:

>فمن الضرورى أن يتضمن الروتين اليومى ممارسة التمرينات الرياضية فى الهواء الطلق، وذلك للحد من الآثار السلبية لتناول الطعام، ومنع الزيادة المفرطة فى الوزن، والقضاء على الشعور بالذنب بسبب استهلاك كميات كبيرة من المواد الغذائية.>من الضرورى بعد تناول الوجبات الرئيسية، تجنب تناول الوجبات الخفيفة فى منتصف الوقت، وإذا كنت ترغب فى تناول الطعام بين الوجبات من الأفضل تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات.> على الرغم من أن جميع الأطباق فى الأعياد تكون وفيرة بالسعرات الحرارية، فمن الضرورى اختيار أطعمة تحتوى على عدد أقل من الكربوهيدرات كالسمك والدجاج والمأكولات البحرية والخضراوات بديلاً عن اللحوم الحمراء.>يزداد خلال الاحتفالات تناول الكحول والمشروبات الغازية، والتى تعد مصدرا كبيرا للسعرات الحرارية ولكن شرب كميات كبيرة من الماء يساعد على تقليلها.> لأن تناول الطعام ببطء شديد، يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول.