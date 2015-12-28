وكيل وزارة التضامن لـ"اليوم السابع":تجميد أموال 76 جمعية للإخوان بالمنيا

قال مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن بالمنيا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم إحالة جمعية الوحدة الإسلامية بحى شاهين ببندر المنيا للنيابة العامة، بسبب وجود مخالفات مالية جسيمة، كما تم تجميد أموال 76 جمعية، وتشكيل لجان لمراجعة مستنداتها لمعرفة أوجه الصرف وإنفاق الأموال ومراجعة الإيرادات لمعرفة مصادرها، قبل العرض على مديرية التضامن لإبداء الرأى، ومنها 3 بمركز العدوة، و8 بمغاغة، و7 ببنى مزار، و5 بمطاى، و10 بسمالوط، و4 ببندر المنيا، و12 بمركز المنيا، و11 بأبو قرقاص، و3 ببندر ملوى، و10 بمركز ملوى، و3 بمركز ديرمواس، بإجمالى 76 جمعية.

وأشار عبد الله، إلى أنه تم حل 12 جمعية نهائيا وهى، تنمية المجتمع بشيحة بمركز مغاغة، والجمعية الشرعية بالجندية ببنى مزار، والجمعية الشرعية ببندر مطاى، والشرعية بأبو حسيبة بمركز مطاى، والشرعية بالشعراوية، ودار البر الإسلامية بالبيهو، وصناع الحياة النسائية، بسمالوط، ونور الإسلام بدير عطية بمركز المنيا، وأبو بكر الصديق ببنى خيارى بأبو قرقاص، والنهضة لتنمية المجتمع بمعصرة ملوى، ونور الإسلام بنزلة محمد سمهان بديرمواس، والشروق للتنمية بعزبة حمدى بمركز ملوى.

وتم عزل 35 مجلس إدارة جمعية، وتعين مجالس إدارة لها لمدة عام بقرار من وزيرة التضامن وهى، الشرعية ببان العلم بالعدوة، والشرعية ببندر العدوة، والتنمية للبر والإحسان بالعدوة، والشرعية بأبا البلد بمغاغة، والشرعية بأبا البلد فرع التوحيد بمغاغة، وتحفيظ القرآن الكريم ببلهاسا بمغاغة، والشرعية ببنى واللمس بمغاغة، والشرعية بمغاغة، والشرعية بشم القلبية بمغاغة، والبر والتقوى بجزيرة شارونة بمغاغة، والشرعية بقرية إبشاق ببنى مزار، والشرعية بقرية صندفا ببنى مزار، والشرعية بقرية جرج ببنى مزار، والشرعية ببندر بنى مزار، والشرعية بمطاى البلد، والشرعية بأبو شحاتة، والشرعية بأبو هلال، وعمر الخطاب الإسلامية ببندر المنيا، والخيرية الإسلامية بكفر المنصورة، والوحدة الإسلامية بشاهين، والشرعية بإتليدم، ونور الإسلام بأبو قرقاص البلد، والشرعية بالكرم، والشرعية ببنى حسن الشروق، والشرعية بأبيوها، والشرعية بمنسافيس والشرعية بالفكرية، وأبو بكر الصديق الإسلامية ببندر المنيا، والشرعية بقصر هور، والشرعية بإبشادات، والشرعية ببنى خالد، والشرعية ببنى روح، والشرعية بالمحرص، والشرعية بهور، والشرعية ببندر ديرمواس.

وتم إعداد مذكرة لوازرة التضامن لحل الجمعية الشرعية فرع التوحيد بقرية أبا البلد بمغاغة، وتم تسليم مذكرة للوزارة لعزل مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالبيهو وتعيين مجلس إدارة لها، ولم يرد القرار، وتم إعداد مذكرات بتعيين مجالس إدارات للجمعية الشرعية بقرية دلجا، بديرمواس، والجمعية الشرعية بقرية أبو يعقوب بمركز المنيا.

وتم اختيار مجلس إدارة للجمعية الخيرية الإسلاميه بقرية جريس بأبو قرقاص، وبسبب حدوث مشاكل وتقديم شكاوى ضد من وقع عليهم الاختيار، تم مخاطبة الوزارة بوقف صدور القرار لحين انتهاء الجهات المختصة من الدارسة.

وتم ترشيح مجالس إدارات لـ3 جمعيات، ورفض المرشحون التوقيع بقرارات الموافقة على تعيينهم، وهى جمعية نور البيان بالمطاهرة القلبية، والجمعية الشرعية بالمطاهرة القلبية، والشرعية بقرية ساقولا بمركز بنى مزار.

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