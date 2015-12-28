هيئة الطرق تنهى صيانة 119 كوبرى من إجمالى 400 تحتاج صيانة عاجلة

أكد مصدر مسئول بوزارة النقل، انتهاء هيئة الطرق والكبارى من أعمال صيانة 119 كوبرى، بتكلفة 202 مليون جنيه، وذلك من إجمالى 400 كوبرى يحتاج صيانة عاجلة من أصل 1724 كوبرى على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه محدد الانتهاء من صيانة الـ400 كوبرى بالكامل فى 30 يونيو المقبل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة النقل بدأت فى خطة صيانتها بالكبارى الأولى بالصيانة والتى تحتاج صيانة عاجلة، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بالتوازى فى إجراء صيانة عاجلة لـ5 طرق عليها كثافة مرورية كبيرة تشمل الطريق الدائرى والقاهرة/ الإسكندرية الزراعى والطريق الدولى الساحلى وطريق بنها/ المنصورة وطريق الصعيد الصحراوى الغربى .

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