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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية قطع طريق ناهيا

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اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية قطع طريق ناهيا اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقضية قطع طريق ناهيا
تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى" وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الاثنين، محاكمة 3 متهمين، قاموا بالتجمهر وقطع الطريق الدائرى أعلى منطقة ناهيا بمحافظة الجيزة وحيازة أسلحة نارية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من"عبد الرحمن محمد صلاح و "عمرو الحسينى" و"محمود شحاتة "، أنهم فى تاريخ 28 أكتوبر 2014 بدائرة قسم بولاق الدكرور اشتركوا فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام حاملين أسلحة نارية و بيضاء، و أدوات مما تٌستخدم في الاعتداء على الأشخاص واستعرضوا القوة و العنف وروعوا المجنى عليه "أحمد رفاعى "قصد ترويعه والحق الأذى المادى المعنوى.

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مصر 365