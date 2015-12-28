أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار حمامات مستشفى طنطا الجامعى

Google+ Print
العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار حمامات مستشفى طنطا الجامعى العثور على جثة طفل حديث الولادة بجوار حمامات مستشفى طنطا الجامعى
عثر الأمن الإدارى بجامعة طنطا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة طفل حديث الولادة، أسفل قسم النساء والتوليد بجوار نافذة الحمامات، وتم نقل الطفل لغرفة الحضانات فى محاولات لإفاقته، إلا أن روحه قد فارقت جسده، بعد إصابته بارتجاج فى المخ من آثار سقوطه من الدور الثانى.

وبإجراء التحريات الأولية حول الواقعة أكد شهود عيان أن والدة الطفل دخلت المستشفى ومعها سيدتان، وبعد وضع الطفل فى المستشفى تسللت الأم إلى حمامات القسم، وتخلصت من ابنها بعدما ألقته من نافذة الحمام، ليقع على الأرض مدرجا فى دمائه، وفرت الجانية وصديقتاها هاربين خارج المستشفى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365