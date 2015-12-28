إصابة جنديين بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينة بنغازى

أصيب جنديان بالجيش الليبى، جراء الإشتباكات مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازى" بمحاور القتال المختلفة بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازى فاديا البرغثى، فى تصريح صباح اليوم الاثنين، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل جريحين من قوات الجيش جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمحور الليثى .

وأضافت البرغثى، أن الجنديين إصابتهما متوسطة، وقدمت لهما الإسعافات الأولية وتحت الملاحظة الطبية الآن بالمستشفى .

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