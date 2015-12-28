بدء عملية إجلاء متبادل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة

> انطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية إجلاء متبادل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة ، فى إطار اتفاق هدنة شمل منطقتى الزبدانى ومضايا المحاصرتين من القوات الحكومية وحزب الله اللبنانى فى ريف العاصمة السورية دمشق ، والفوعة وكفريا المحاصرتين من المعارضة السورية المسلحة.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" ، وقالت " إن سيارات الصليب الأحمر، عبرت نفطة المصنع الحدودية باتجاه الزبدانى السورية لإجلاء الجرحى، بإشراف من الأمم المتحدة".

ويبدأ إجلاء 123 جريحا من مدينة الزبدانى إلى تركيا عبر مطار بيروت الدولى خلال الساعات القادمة ، حيث سيتلقون الإسعافات قبل نقلهم إلى تركيا للعلاج - حسب القناة -.

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