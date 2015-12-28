مسؤول عسكرى يمنى : القوات ستزحف من قاعدة العند لتحرير تعز

> قال العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكرى اليمنى بمدينة تعز جنوب غربى البلاد " إن القوات المتواجدة بقاعدة العند الجوية ستزحف على تعز لكسر الحصار المفروض عليها وتحريرها من الميليشيات الحوثية وصالح".

ونقل المركز الإعلامى للمجلس عن العميد سرحان ، وهو يتفقد القوات المتواجدة فى القاعدة التى تقع فى محافظة لحج الجنوبية المجاورة لتعز ، قوله " إن المدينة ستتحرر بكم وبكل الأحرار من ميليشيات الحوثيين وصالح وسنزحف على رأس قوة عسكرية كبيرة لفك الحصار عن تعز وسندخلها فاتحين وسنطهرها من المتمردين.

وذكر المركز فى تقريره اليومى عن العمليات العسكرية فى تعز أن طائرات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية قصفت مواقع للميليشيات فى مديرية حيفان ودمرت منصة صواريخ ، كما استهدفت معسكر الحماية الرئاسية جنوب القصر الجمهورى بمنطقة الحوبان شرق المدينة ، فيما استمرت المعارك فى جبهات شرق وغرب المدينة.

وأضاف " إن 5 من الميليشيات قتلوا فى المعارك وأصيب سبعة فيما قتل عنصر من المقاومة وأصيب 9 بالإضافة إلى مقتل مدنى وأصيب 11 بسبب القصف العشوائى للأحياء السكنية.

وأشار إلى أن المليشيات تقصف منذ الليلة الماضية الأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف الهاوزر والمدفعية الثقيلة .

من ناحية أخرى أكدت مصادر المقاومة أنها تمكنت من قتل قائد فرقة القناصة التابعة للميليشيات فى محافظة تعز وعدد من مرافقيه والذى يدعى أبو وهيب وهو احد ضباط القوات الخاصة التابعة للرئيس السابق إثر كمين تم نصبه لهم أثناء عودتهم من منطقة المسراخ .

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