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انخفاض الضغط والسكر أبرز أسباب الدوار والدوخة بعد تناول الطعام

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انخفاض الضغط والسكر أبرز أسباب الدوار والدوخة بعد تناول الطعام انخفاض الضغط والسكر أبرز أسباب الدوار والدوخة بعد تناول الطعام
بعض الأشخاص يعانون حالة غريبة، ففى حين يستعين البعض بالطعام للتغلب على الشعور بالدوار والإعياء، يعانى البعض الآخر من الدوار والدوخة بمجرد تناولهم للطعام، وقد يعانى البعض أيضًا من حالات إغماء تصل حد الآلام الشديدة فى القفص الصدرى والصدر.

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى أوضح خلال حديثه عن إصابة البعض بالدوار والدوخة بمجرد تناولهم لوجباتهم الغذائية، أن هذه الحالات نسبتها قليلة ولكن موجودة بالفعل فيعانى أصحابها من حالة إعياء شديدة بعد فروغهم من طعامهم، ويشعرون بخفقان وآلام وسقوط وإغماءات، وتختلف حدتها ودرجاتها ومرات تكرارها من حالة إلى أخرى.

وبعض الأسباب تكمن وراء هذه الحالة، حسب توضيح أستاذ الجهاز الهضمى، فى حالة مفاجئة من انخفاض ضغط الدم بشكل سريع، كرد فعل سريع لتوجه الدم مباشرة إلى المعدة بشكل مكثف بمجرد تناول الطعام، وهى حالة قد تنتج عن اختلاف كل جسم عن آخر فى تقبل التغيرات المفاجئة التى تحدث له بمجرد تناول الطعام.

وتابع دكتور محمد أنه من أسباب هذه الحالة لدى البعض، اضطراب نسبة السكر فى الدم، وانخفاضه بشكل ملحوظ فجأة فور تناول الطعام، وذلك يكون ناتجا عن تناول كميات ونوعيات معينة من الطعام تعطى هذا الرد السريع فى صورة انخفاض لسكر الدم، وينصح أستاذ الجهاز الهضمى بالبحث وراء أسباب المشكلة لدى مختص، بقياس السكر والضغط قبل وبعد الطعام، وعرض النتائج على الطبيب.

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مصر 365