أساليب العقاب الصحيحة لمنع طفلك من ممارسة العادة السرية

يمارس بعض الأطفال العادة السرية ويعبثون بأعضائهم التناسلية وهو ما يقلق الأبوين قلقًا شديدًا، وغالبًا تكون ردود أفعال الآباء والأمهات عنيفة وهو ما يجعل الأطفال يستمرون فى فعلهم السرى دون أن يشعر الأهل بذلك.

وتقدم الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال، أساليب العقاب الصحيحة للتعامل مع ممارسة الطفل للعادة السرية حتى يتخلص منها، وتقول: "بعد التأكد من ممارسة طفلك للعادة السرية يشعر الأهل بخيبة الأمل الشديدة، ويحاولون التعبير عن اعتراضهم لما يقوم به الطفل عن طريق تطبيق أساليب العقاب الشديدة التى تؤدى إلى عناد الطفل واستمراره فى ممارسة العادة السرية.

وهناك أساليب للعقاب يجب أن يقوم بها الأهل عند مشاهدتهم للطفل وهو يمارس العادة السرية مثل الخصام لمدة ساعة وأثناء هذه الساعة لا تتكلم معه أو تنظر إليه، مع عدم تنفيذ أى أمر يحاول طلبه منك وعدم الرد على أسئلته مع توضيح سبب العقاب، ومع استمراره بعد العقاب فى ممارسة العادة السرية يقوم الأب بزيادة مدة العقاب لساعتين فى المرة التالية وهكذا حتى يتخلص من ممارستها فيما بعد.

وتضيف: "إذا استمر طفلك فى ممارسة العادة السرية يجب حبسه فى غرفة ليس بها أى لعب أو شىء مسلٍ مع جلوس أحدهم معه لحمايته من أى رد فعل انفعالى له، مع تكرار الحديث ومحاولة توضيح وشرح الخطأ الذى يقوم به الطفل بطريقة صحيحة حتى يبتعد عن ممارسة هذه العادة السرية.