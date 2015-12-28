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بالصور.. الإهمال يضرب أحدث أحياء الخارجة وانتشار المخلفات فى الشوارع

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بالصور.. الإهمال يضرب أحدث أحياء الخارجة وانتشار المخلفات فى الشوارع بالصور.. الإهمال يضرب أحدث أحياء الخارجة وانتشار المخلفات فى الشوارع
رصدت عدسة " اليوم السابع" مظاهر الإهمال، التى طالت أحدث أحياء مدينة الخارجة من حيث الإنشاء، وهو حى 25 يناير لإسكان شباب الخريجين بعد انتشار المخلفات والقمامة فى كل مكان بالحى، دون تحرك من رئاسة مركز ومدينة الخارجة للقضاء على تلك الظاهرة.

وقال الأهالى إن الإهمال تسبب فى انتشار البعوض والحشرات والكلاب الضالة فى محيط الحى وشوارعه، بجانب عدم اهتمام قطاع النظافة بجمع القمامة.

وأكد عدد من أهالى الحى أن هذه المشكلة سبق وأن عرضوها اكثر من مرة على رئيسة مركز ومدينة الخارجة وطالبوها بضرورة توفير عمال نظافة للحى إلا أن الاستجابة تكون إجرائية بتكليف سيارات النظافة بجمع المخلفات على فترات متباعدة، مشيرين إلى أنه حل غير مجد.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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