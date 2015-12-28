نواب كفر الزيات بالغربية: حصر 28 قرية بها مشاكل فى الصرف الصحى لحلها

أكد النائب صلاح الحصاوى نائب كفر الزيات بالغربية، أنه تم الاتفاق مع النائب نبيل أبو باشا لحل عدد من مشاكل قرى الدائرة أهمها مشكلة الصرف الصحى والتى تعد من أهم المشكلات التى تؤرق المواطنين.

وأضاف الحصاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم حصر 28 قرية توجد بها مشاكل فى الصرف

الصحى منها قرى محرومة نهائيا من الصرف الصحى، وقرى أخرى لم تستكمل بها مشروعات الصرف.

>وأضاف أنه تم تجميع الأوراق الخاصة بهذه المشروعات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وما تم تنفيذه وسيعرضها لدى رئيس الوزراء ووزير الإسكان لإنهاء مشكلة الصرف الصحى بكفر الزيات قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.