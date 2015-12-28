النائب كمال أحمد: اختيار محافظ الاسكندرية الجديد "بشرة خير"

أكد كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين، أن اختيار المهندس محمد عبد الظاهر محافظاً للإسكندرية "بشرة خير"، لما له من خبرة فى المحافظة خاصة وأنه عمل سكرتيراً عاماً لسنوات ويعلم احتياجاتها واحتياجات مواطنيها بالتحديد .

وقال النائب فى تصريحات خاصة :"تعاملت مع عبد الظاهر أثناء عمله كسكرتير للمحافظة فى الدورة البرلمانية التى سبقت ثورة يناير و أعرف عنه صفة الصبر وإجادة فن التعامل مع الناس، بالإضافة إلى كونه قليل الكلام وكثير الفعل ويلبى الخدمات فى حدود القانون دون إعطاء استثناءات ".

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