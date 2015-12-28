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اليوم.. نظر استئناف إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان

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اليوم.. نظر استئناف إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان اليوم.. نظر استئناف إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات بتهمة ازدراء الأديان
تنظر محكمة جنح مستأنف القديمة بجنوب القاهرة، اليوم الاثنين، استئناف إسلام بحيري على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الاديان.

كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت باخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح مصر القديمة، قد أصدرت حكمها برفض معارضة البحيري، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.

كان محمد عسران، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيري هلال اتهمه فيها بازدراء الاديان، واستند فى دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات.


>- إسلام بحيرى يسدد 50 ألف الكفالة جنيه لإخلاء سبيله فى ازدراء الأديان

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مصر 365

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