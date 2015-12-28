الأرصاد: طقس اليوم شتوى شديد البرودة ليلا وصقيع على سيناء.. والقاهرة 11

يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية .إعلان - Ads إعلان - Ads
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27/12/2015 بمحافظات مصر
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وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة التى تظهر على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل والرياح شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية شرقية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين .
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم :
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القاهرةالصغرى 11 درجات 21 للعظمى، وفى
الإسكندرية132 صغرى 22 عظمى، و
بمرسى مطروح13 للصغرى 20 للكبرى،
بورسعيدإلى 14 صغرى 20 للعظمى، وفى دمياط 13 صغرى 20 للعظمى، و
الإسماعيلية10 للصغرى و22 للعظمى، وفى
السويس10 للصغرى 22 للعظمى،
العريشالصغرى 7 العظمى 21،
نخلالصغرى 3 العظمى 20،
طاباالصغرى 4 العظمى 22،
الطورالصغرى 10 العظمى 21،
مرسى علمالصغرى 15 العظمى 23،
الغردقةالصغرى 13 العظمى 24،
شرم الشيخالصغرى 15 العظمى 23،
رفحالصغرى 5 العظمى 20،
كاترينالصغرى 3 العظمى 18،
سيوةالصغرى 7 العظمى 20،
المنياالصغرى 5 العظمى 20، الفيوم الصغرى 6 العظمى 21،
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 22،
أبو سمبلالصغرى 10 العظمى 23، وسط الدلتا الصغرى 10 العظمى 20،
أسيوطالصغرى 5 العظمى 21،
سوهاجالصغرى 6 العظمى 21، ا لأقصر الصغرى 6 العظمى 23،
أسوانالصغرى 9 العظمى 24،
شلاتينالصغرى 14 العظمى 26،
حلايبالصغرى 16 العظمى 24،
الوادى الجديدالصغرى 9 العظمى 22،
قناالصغرى 9 العظمى 23، نويبع الصغرى 14 العظمى 21،
السلومالصغرى 10 العظمى 16.
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>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27/12/2015 بمحافظات مصر
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