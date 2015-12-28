أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد: طقس اليوم شتوى شديد البرودة ليلا وصقيع على سيناء.. والقاهرة 11

Google+ Print
الأرصاد: طقس اليوم شتوى شديد البرودة ليلا وصقيع على سيناء.. والقاهرة 11 الأرصاد: طقس اليوم شتوى شديد البرودة ليلا وصقيع على سيناء.. والقاهرة 11
يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة التى تظهر على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل والرياح شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية شرقية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين .

وتسجل درجات الحرارة فى اليوم :


>

القاهرة

الصغرى 11 درجات 21 للعظمى، وفى

الإسكندرية

132 صغرى 22 عظمى، و

بمرسى مطروح

13 للصغرى 20 للكبرى،

بورسعيد

إلى 14 صغرى 20 للعظمى، وفى دمياط 13 صغرى 20 للعظمى، و

الإسماعيلية

10 للصغرى و22 للعظمى، وفى

السويس

10 للصغرى 22 للعظمى،

العريش

الصغرى 7 العظمى 21،

نخل

الصغرى 3 العظمى 20،

طابا

الصغرى 4 العظمى 22،

الطور

الصغرى 10 العظمى 21،

مرسى علم

الصغرى 15 العظمى 23،

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 24،

شرم الشيخ

الصغرى 15 العظمى 23،

رفح

الصغرى 5 العظمى 20،

كاترين

الصغرى 3 العظمى 18،

سيوة

الصغرى 7 العظمى 20،

المنيا

الصغرى 5 العظمى 20، الفيوم الصغرى 6 العظمى 21،

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 22،

أبو سمبل

الصغرى 10 العظمى 23، وسط الدلتا الصغرى 10 العظمى 20،

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 21،

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 21، ا لأقصر الصغرى 6 العظمى 23،

أسوان

الصغرى 9 العظمى 24،

شلاتين

الصغرى 14 العظمى 26،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 24،

الوادى الجديد

الصغرى 9 العظمى 22،

قنا

الصغرى 9 العظمى 23، نويبع الصغرى 14 العظمى 21،

السلوم

الصغرى 10 العظمى 16.

موضوعات متعلقة:


>درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27/12/2015 بمحافظات مصر
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية