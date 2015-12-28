الأرصاد: طقس اليوم شتوى شديد البرودة ليلا وصقيع على سيناء.. والقاهرة 11

يتوقع خبراء الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة التى تظهر على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، تمتد حتى شمال الصعيد وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل والرياح شمالية شرقية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية شرقية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين .

وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم :

القاهرة

الإسكندرية

بمرسى مطروح

بورسعيد

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

رأس سدر

أبو سمبل

أسيوط

سوهاج

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

السلوم

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27/12/2015 بمحافظات مصر

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الصغرى 11 درجات 21 للعظمى، وفى132 صغرى 22 عظمى، و13 للصغرى 20 للكبرى،إلى 14 صغرى 20 للعظمى، وفى دمياط 13 صغرى 20 للعظمى، و10 للصغرى و22 للعظمى، وفى10 للصغرى 22 للعظمى،الصغرى 7 العظمى 21،الصغرى 3 العظمى 20،الصغرى 4 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 21،الصغرى 15 العظمى 23،الصغرى 13 العظمى 24،الصغرى 15 العظمى 23،الصغرى 5 العظمى 20،الصغرى 3 العظمى 18،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 5 العظمى 20، الفيوم الصغرى 6 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 23، وسط الدلتا الصغرى 10 العظمى 20،الصغرى 5 العظمى 21،الصغرى 6 العظمى 21، ا لأقصر الصغرى 6 العظمى 23،الصغرى 9 العظمى 24،الصغرى 14 العظمى 26،الصغرى 16 العظمى 24،الصغرى 9 العظمى 22،الصغرى 9 العظمى 23، نويبع الصغرى 14 العظمى 21،الصغرى 10 العظمى 16.