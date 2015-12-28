وزير الكهرباء يكشف اليوم عن آخر تطورات المشروع النووى فى مؤتمر صحفى

يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، صباح اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا بمقر ديوان عام الوزارة للإعلان عن إنجازات الوزارة خلال عام 2015 والقدرات التى تمت إضافتها للشبكة خلال العام.

ومن المقرر أن يعلن وزير الكهرباء عن آخر ما وصل إليه المشروع النووى لتوليد الكهرباء بالضبعة، والمفاوضات مع مسئولى شركة روزآتوم الروسية، علاوة على آخر ما وصلت إليه حمالات الوزارة لترشيد الاستهلاك الخاصة بلمبات الليد والعدادات الذكية.

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