حبس محام وطالب جامعى لاتجارهما فى العملات بالفيوم

قررت نيابة بندر الفيوم حبس محام وطالب جامعى، يعملان فى مكتبة، بمدينة الفيوم، للاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، وتبذل المباحث جهودها لضبط صاحب المكتبة، لاعتراف العاملين عليه بالاتجار فى العملة.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن الفيوم، بورود معلومات للقسم، باتجار صاحب مكتبة بمدينة الفيوم، فى العملات الأجنبية بدون ترخيص وخارج السوق المصرفية، حيث تم تقنين الإجراءات القانونية، وضبط طالب جامعى، من مركز أبشواى، ومحام، من العاملين بالمكتبة، وبحوزتهما 8498 دولارا أمريكيا، و200 يورو، و84 ألف جنيه مصرى، و700 درهم إماراتى.

وأقر المتهمان أمام المباحث، بأن العملات المضبوطة معهما، مملوكة لصاحب المكتبة، لاتجاره بالعملة فى السوق السوداء، حيث تقرر ضبط صاحب المكتبة، للتحقيق معه، وتحرر محضر بالواقعة رقم 71 أحوال قسم شرطة الفيوم لسنة 2015.