أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور .. قوات الجيش العراقى تحرر الرمادي من سيطرة داعش

Google+ Print
بالصور .. قوات الجيش العراقى تحرر الرمادي من سيطرة داعش بالصور .. قوات الجيش العراقى تحرر الرمادي من سيطرة داعش

أعلن مسئول أمنى عراقى الأحد فرار جميع مسلحى تنظيم داعش من المجمع الحكومى فى وسط مدينة الرمادي غرب بغداد، فى أهم مكسب ميدانى للقوات الحكومية منذ سيطر التنظيم الإرهابى على مناطق واسعة فى البلاد صيف 2014.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق صباح النعمان لوكالة الأنباء الفرنسية أن "جميع مسلحى داعش فروا ولم يعد هناك أى مقاومة"، مشددا على ان "العملية حسمت وقواتنا ستدخل المجمع خلال الساعات القادمة".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وأضاف ان "قواتنا تحاصر المجمع الحكومى بشكل كامل وتقوم بتفتيش المبانى" مشيرا إلى ان "الطرق المحيطة جميعها مفخخة وتحتاج إلى جهد هندسى كبير، اضافة إلى تفخيخ المبانى الحكومية بشكل كامل".

ولم تعلن العراقية رسميا بعد تحرير الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، لكن احتفالات عمت بغداد وعددا من المحافظات ابتهاجا بهذا التقدم العسكرى للقوات العراقية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك