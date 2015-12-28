بالصور .. قوات الجيش العراقى تحرر الرمادي من سيطرة داعش

أعلن مسئول أمنى عراقى الأحد فرار جميع مسلحى تنظيم داعش من المجمع الحكومى فى وسط مدينة الرمادي غرب بغداد، فى أهم مكسب ميدانى للقوات الحكومية منذ سيطر التنظيم الإرهابى على مناطق واسعة فى البلاد صيف 2014.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق صباح النعمان لوكالة الأنباء الفرنسية أن "جميع مسلحى داعش فروا ولم يعد هناك أى مقاومة"، مشددا على ان "العملية حسمت وقواتنا ستدخل المجمع خلال الساعات القادمة".

وأضاف ان "قواتنا تحاصر المجمع الحكومى بشكل كامل وتقوم بتفتيش المبانى" مشيرا إلى ان "الطرق المحيطة جميعها مفخخة وتحتاج إلى جهد هندسى كبير، اضافة إلى تفخيخ المبانى الحكومية بشكل كامل".

ولم تعلن الحكومة العراقية رسميا بعد تحرير الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، لكن احتفالات عمت بغداد وعددا من المحافظات ابتهاجا بهذا التقدم العسكرى للقوات العراقية.



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