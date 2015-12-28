أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العاهل السعودى يعلن الميزانية العامة للدولة وسط تقرير عن زيادة الإنفاق

Google+ Print
العاهل السعودى يعلن الميزانية العامة للدولة وسط تقرير عن زيادة الإنفاق العاهل السعودى يعلن الميزانية العامة للدولة وسط تقرير عن زيادة الإنفاق
يعقد مجلس الوزراء السعودى بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز يخصص لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالى الجديد 1437 1438هـ "2016" بإنفاق حكومى يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال العام الماضى "2015" رغم انخفاض النفط بنسبة 50%.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية السعودى إبراهيم العساف مؤتمرا صحفيا بعد عصر اليوم فى وزارة الثقافة والإعلام يخصص للحديث عن الميزانية بعد أن تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

وتوقع تقرير أجرته وحدة التقارير الاقتصادية فى صحيفة "الاقتصادية"، نشرته اليوم أن يتم الإعلان اليوم عن موازنة توسعية لعام 2016 بإنفاق حكومى يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال تم تقديرها فى 2015، بنسبة نمو0.6 %، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجارى بأكثر من 50 %.

وينتظر أن تنعكس ملامح الموازنة إيجابا على الناتج المحلى الإجمالى وعلى دفع دفة النمو الاقتصادى المحلى المتواصل للعام السابع على التوالى، والرفع من متانته وقوته وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى.

ويتوقع التحليل وصول حجم الدين العام السعودى إلى 159.3مليار ريال نهاية 2015، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضى 2014.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

أسعار أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات الحكومية والخاصة

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

«باستثناء المجنونة».. انخفاض نسبي في أسعار الخضار اليوم

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت

أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت