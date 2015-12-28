العاهل السعودى يعلن الميزانية العامة للدولة وسط تقرير عن زيادة الإنفاق

يعقد مجلس الوزراء السعودى بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا برئاسة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز يخصص لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالى الجديد 1437 1438هـ "2016" بإنفاق حكومى يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال العام الماضى "2015" رغم انخفاض أسعار النفط بنسبة 50%.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية السعودى إبراهيم العساف مؤتمرا صحفيا بعد عصر اليوم فى وزارة الثقافة والإعلام يخصص للحديث عن الميزانية بعد أن تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر.

وتوقع تقرير أجرته وحدة التقارير الاقتصادية فى صحيفة "الاقتصادية"، نشرته اليوم أن يتم الإعلان اليوم عن موازنة توسعية لعام 2016 بإنفاق حكومى يبلغ نحو 865 مليار ريال، مقابل 860 مليار ريال تم تقديرها فى 2015، بنسبة نمو0.6 %، وذلك رغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجارى بأكثر من 50 %.

وينتظر أن تنعكس ملامح الموازنة إيجابا على الناتج المحلى الإجمالى وعلى دفع دفة النمو الاقتصادى المحلى المتواصل للعام السابع على التوالى، والرفع من متانته وقوته وتنوعه أمام الاقتصادات العالمية الكبرى.

ويتوقع التحليل وصول حجم الدين العام السعودى إلى 159.3مليار ريال نهاية 2015، بعد أن كان 44.3 مليار ريال بنهاية العام الماضى 2014.

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