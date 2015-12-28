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مطعم فى الأردن يقدم وجبات مجانية للفقراء

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مطعم فى الأردن يقدم وجبات مجانية للفقراء مطعم فى الأردن يقدم وجبات مجانية للفقراء
افتتح الفرع الأردنى لوكالة المساعدة الدولية والتنمية كاريتاس فى الأردن مطعما خيريا يوم الأربعاء "23 ديسمبر" لإطعام المحتاجين من سكان العاصمة الأردنية عمان، ويقع المطعم الذى أطلق عليه اسم "مطعم الرحمة" فى كنيسة البشارة بعمان ويقدم الوجبات لغير القادرين بصرف النظر عن خلفياتهم ومعتقداتهم.

ووصف الأب رفعت بدر المدير العام للمركز الكاثوليكى للدراسات والإعلام فى الأردن توقيت هذه المبادرة بانه مهم خاصة وسط الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

وقال فى افتتاح المطعم "فى هذه المنطقة التى تشتعل صراحة بالكراهية والأحقاد والقتل اليومى نريد إشعال شعلة أمل جديدة فى مجتمعاتنا العربية وهذه الشعلة تنطلق من الاْردن من خلال إطلاق مطعم غنى بالمعنى والواقع وغنى بالاسم اصلا وهو مطعم الرحمة، الرحمة التى هى موجودة فى أدياننا السماوية تتحد اليوم فى هذا المطعم."
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