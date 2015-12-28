حبس عاطل لاتهامه بترويج المخدرات أمام مدرسة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدر الحشيش، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بحيازته للمضبوطات للاتجار بها وترويجها على عملائه أمام مدرسة ببولاق.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة تفيد بترويج "طه.ا" عاطل المواد المخدرة على عملائه أمام مدرسة صفية زغلول ببولاق الدكرور.

وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه وبحوزته 140 قطعة حشيش وهاتف محمول ومبلغ 450 جنيها، وأعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها أمام مدرسة صفية زغلول، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.