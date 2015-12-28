سكينة فؤاد: الشعب لن يسمح بأى"نكسة" تعيد استنساخ الماضى فى البرلمان

قالت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، إن البرلمان الحالى ليس الذى كان يتمناه الشعب المصرى، لأنه جاء نتيجة الاضرابات التى حدثت فى البلاد بعد 25 يناير، مشيرة إلى أنه يضم "الصالح والطالح"، على حد وصفها.

وأضافت سكينة فؤاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى الآن وقف محاولات استنساخ الماضى من قبل البعض، منتقدة ما يقوم به ائتلاف دعم مصر، قائلة :" دعم مصر هى مهمة البرلمان وليس ائتلاف واحد"، مشيرة إلى أن البرلمان مؤسسة من مؤسسات قوة مصر، ولا توجد جماعة لبناء مصر وأخرى للهدم فى البرلمان.

وتابعت :" المواجهات التى تمت خلال الفترة الماضية أدت الى زيادة إرادة ووعى الشعب كما أن التحولات الجذرية التى حدثت له لن تسمح لأى نكسة تعيد استنساخ الماضى ولن نعيد مجموعة تسيطر على البرلمان".

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