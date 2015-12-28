وكيل عمرو وردة لـ في الجول: لديه عروض فرنسية وبرتغالية.. وينتظره مستقبل مبهر

انتشرت في الساعات القليلة الماضية عديد من التقارير الصحفية التي تفيد بوجود عروض كثيرة للنجم المصري عمرو وردة والمحترف في صفوف فريق بينتاليكوس اليوناني.

وكان وردة قد انتقل لصفوف الفريق اليوناني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي بعد أن قضى النصف الأول من العام ضمن صفوف فريق الاتحاد السكندري.

وتألق لاعب الأهلي السابق مع بينتاليكوس وقدم عروضًا جيدة للغاية مما أدى لانضمامه لأول مرة لصفوف المنتخب المصري الأول في مباراتي تشاد ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وللحديث عن العروض المقدمة لوردة تواصل موقع FilGoal مع وكيله كريستوس جاتساس والذي قال في هذا السياق: "عمرو لاعب رائع، ومستقبله سيكون مثيرًا".

الوكيل اليوناني واصل تصريحاته "العروض؟ نعم، هناك أكثر من عرض لوردة من أندية يونانية كبيرة، وأيضًا هناك العديد من العروض من دوريات أخرى مثل الدوري الفرنسي والبرتغالي وأيضًا الإسباني، لكن لا أستطيع الكشف عن أسماء هذه الأندية في الوقت الحالي".