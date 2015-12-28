تقرير .. مارسيليا يرغب في ضم وردة

كشفت تقارير صحفية يونانية أن العملاق الفرنسي مارسيليا يرغب في ضم اللاعب المصري عمرو وردة المحترف بفريق بينتاليكوس اليوناني.

وبحسب موقع agrinio sports اليوناني فقد أفاد أن مارسيليا تابع وردة خلال الفترة الماضية ويرغب بكل قوة في ضمه خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

FilGoal.com قد انفرد اليوم بتصريحات خاصة من وكيل أعمال عمرو وردة كشف فيها عن وجود العديد من العروض للشاب المصري من أندية يونانية وفرنسية وإسبانية.

وكيل عمرو وردة لـ في الجول: لديه عروض فرنسية وبرتغالية.. وينتظره مستقبل مبهر

وكان وردة قد انتقل لصفوف الفريق اليوناني في فترة سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من النادي الأهلي وقدم عروضًا رائعة للغاية مما أدى لانضمامه للمنتخب المصري الأول في مباراتي تشاد ضمن تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.