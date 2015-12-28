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فيصل بن مشعل يبحث مع «مدني القصيم» تقرير الحالة المطرية و«مشروع السيول»

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فيصل بن مشعل يبحث مع «مدني القصيم» تقرير الحالة المطرية و«مشروع السيول» فيصل بن مشعل يبحث مع «مدني القصيم» تقرير الحالة المطرية و«مشروع السيول»

    رأس صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة، أمس، اجتماع اللجنة بحضور الأعضاء بصالة الاجتماعات بديوان إمارة منطقة القصيم.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقريراً عن الحالة المطرية التي هطلت على المنطقة وأهمية تنفيذ مشروع درء مخاطر السيول بالمنطقة.

كما أكد الاجتماع على أهمية مراعاة كمية المياه ومدى سرعة تصريفها عند تنفيذ الأنفاق بالطرق الرئيسة بالمنطقة وكذلك مراجعة وسائل السلامة في بعض المنشآت المهمة والحيوية بالمنطقة، وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعدد من التوصيات.

من جانبه، قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء د. علي بن عطا الله العتيبي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة على ما تلقاه اللجنة من دعم وتوجيه متواصل من سموه، مؤملاً أن تكون نتائج الاجتماع وفق تطلعات سمو رئيس اللجنة، وأن يتحقق الهدف منها، وينعكس ذلك إيجابياً على الوطن والمواطن.

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