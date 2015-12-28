وظائف شاغرة في الدفاع المدني

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، توفر عدد من الوظائف الشاغرة برتبة (عريف - جندي أول) بمنطقة الرياض، التي ترغب بشغلها بعدد من خريجي دبلوم الكلية التقنية أو الكليات المتوسطة أو ما يعادله وخريجي دبلوم معهد الإدارة، وكذلك توفر وظائف شاغرة بمعظم مناطق المملكة برتبة (جندي) لخريجي الثانوية العامة (بجميع أقسامها) والثانوية الصناعية والفنية والتجارية أو ما يعادله.

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 23 / 3 /1437ه حتى نهاية يوم الخميس 27 /3 / 1437ه، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية على الرابط الآتي: http://www.998.gov.sa، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده في أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل سن المتقدم عن 17عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب بطاقة الأحوال عند التقديم للخدمة العسكرية على أن تكون البطاقة سارية الصلاحية، وأن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم وان يتناسب الوزن مع الطول حسب لائحة اللياقة الطبية للمتقدمين للالتحاق بالسلك العسكري.

وأبانت المديرية أن من الشروط كذلك أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من إحدى الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية، وأن لا يكون المتقدم متزوجاً من امرأة غير سعودية، وأن يجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، ويلتزم المتقدم بالعمل في أي منطقة من مناطق المملكة مهما كانت الظروف وفقاً لما يحتمه عليه الواجب وحاجة العمل، ويلتزم المتقدم بعد تعيينه بمباشرة العمل في الجهة المعين بها وعدم السماح للغير كائنا من كان بالتقدم بطلب نقله مهما كانت المبررات وأي طلب لا يصدر منه لا يمثله ولا يعتد به، ويلتزم بحصر مطالبته فيما يخص العمل من خلال المراجع المختصة، إضافة إلى توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

واشترطت المديرية العامة للدفاع المدني على جميع المتقدمين على الوظائف المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها، إجادة السباحة لكافة الوظائف المعلن عنها مع مراعاة إجراء اختبار للسباحة لكافة التخصصات ضمن إجراءات القبول، داعية إلى الدخول على موقعها الإلكتروني لمعرفة الوظائف المطلوب التعيين عليها وشروط شغلها.