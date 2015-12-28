أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن مشعل يطمئن على صحة والد مدير شرطة القصيم

Google+ Print
فيصل بن مشعل يطمئن على صحة والد مدير شرطة القصيم فيصل بن مشعل يطمئن على صحة والد مدير شرطة القصيم
405719854635.jpg

أمير القصيم يطمئن على الشيخ الطالب

بريدة - ملفي الحربي

    اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على صحة والد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب خلال زيارة قام بها للشيخ محمد بن مريزيق الطالب، والذي يتشافى في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إثر وعكة صحية تعرض لها.

وكان في استقبال أمير المنطقة، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ومدير مكتب مدير المستشفى محمد المزيني ود. ياسر بشير استشاري القلب وجراحة الأوردة بالمستشفى والنقيب محمد الطالب والملازم أول فيصل الطالب والملازم أول مهندس زياد الطالب وسكرتير مكتب مدير شرطة منطقة القصيم أحمد السالم. وتمنى أمير المنطقة الشفاء العاجل للشيخ الطالب، فيما عبّر الشيخ الطالب عن شكره وامتنانه لسموه الكريم على هذه الزيارة، مشيداً بوقفات سموه مع الجميع في المناسبات كافة. رافق أمير القصيم في زيارته وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية