فيصل بن مشعل يطمئن على صحة والد مدير شرطة القصيم

بريدة - ملفي الحربي

اطمئن صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم على صحة والد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب خلال زيارة قام بها للشيخ محمد بن مريزيق الطالب، والذي يتشافى في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة إثر وعكة صحية تعرض لها.

وكان في استقبال أمير المنطقة، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب ومدير مكتب مدير المستشفى محمد المزيني ود. ياسر بشير استشاري القلب وجراحة الأوردة بالمستشفى والنقيب محمد الطالب والملازم أول فيصل الطالب والملازم أول مهندس زياد الطالب وسكرتير مكتب مدير شرطة منطقة القصيم أحمد السالم. وتمنى أمير المنطقة الشفاء العاجل للشيخ الطالب، فيما عبّر الشيخ الطالب عن شكره وامتنانه لسموه الكريم على هذه الزيارة، مشيداً بوقفات سموه مع الجميع في المناسبات كافة. رافق أمير القصيم في زيارته وكيل إمارة المنطقة عبدالعزيز الحميدان.