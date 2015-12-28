«تعليم الزلفي» يحصد أربعة مراكز في جائزة التميز

هنأ مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد الطريقي الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميُّز في دورتها السادسة.

جاء ذلك بعد حصول تعليم الزلفي على أربعة مراكز بالجائزة شملت كل من: منسق الجائزة لقطاع البنين سعود السيف ضمن أفضل خمسة منسقين، ومدير ثانوية الإمام محمد بن سعود عبدالله الفحام بالمركز الثالث عشر في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة، وفي فئة الطالب المتميز حقق الطالب عبدالرحمن السيف من ثانوية الإمام محمد بن سعود المركز الأول، وجاءت الطالبة انتصار العضيب من الثانوية الرابعة بالمركز الخامس عشر في فئة الطالبة المتميزة.

وقال الطريفي: إن تكريم هذه الكوكبة من المتميزين على مستوى الوزارة يُعد تكريماً لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمملكة، مشيداً بأهداف الجائزة ودورها في تشجيع المبدعين وتحفيز العاملين في مجالات العمل الإداري والتعليمي والتربوي. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت مؤخراً أسماء الفائزين بالجائزة من معلمين ومشرفين ومديري مدارس للعام الدراسي 1435/1436ه، ورعى وزير التعليم د. أحمد العيسى مساء الأربعاء الماضي حفل تكريم الفائزين بالجائزة.