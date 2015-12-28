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وفاة شخصين في حادث مأساوي على طريق الرياض - الدمام

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الدمام - محمد الغامدي

    توفي شخصان مساء السبت إثر حادث مروري مروع وقع على امتداد طريق الرياض - الدمام السريع قبل نقطة الهزاع باتجاه الدمام. وقال فهد الغامدي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أمن الطرق عند الساعة 11:33 من مساء السبت يفيد بوجود حادث سير على امتداد طريق الرياض - الدمام السريع، وعلى الفور جرى توجيه فرقة إسعافية، وبعد وصولها تبين وجود حالتي وفاة، وتم التمركز في الموقع لحين انتهاء الحدث الساعة 2:26 من صباح أمس. وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم تحريك المصابين، حيث إن العملية الإسعافية تتطلب كوادر إسعافية لديها الخبرة في كيفية التعامل معها، داعياً للإبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) عند حدوث أي مكروه. وطالب الغامدي الجميع بالتعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمهر عند الحوادث حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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