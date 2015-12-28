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اليوم.. أوقاف الأقصر تطلق القافلة الثالثة احتفالا بالمولد النبوى الشريف

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اليوم.. أوقاف الأقصر تطلق القافلة الثالثة احتفالا بالمولد النبوى الشريف اليوم.. أوقاف الأقصر تطلق القافلة الثالثة احتفالا بالمولد النبوى الشريف
قال إسلام محمد الأزهرى المنسق الإعلامى لإدارة أوقاف بندر الأقصر، أنه تم اعتماد خطة القوافل لهذا الأسبوع، والتى أعدتها إدارة أوقاف بندر الأقصر برئاسة الشيخ محمد زكى، وستتجه هذا الأسبوع لمنطقة الكرنك لتغطى 15 مسجداً فيها، وذلك خلافا للاحتفالات التى أقيمت على مدار الاثنى عشر يوما الأولى من شهر ربيع الأول، والتى وضعتها الإدارة بالتنسيق مع السيد مدير الدعوة الشيخ أحمد خليفة.

وأوضح المنسق الإعلامى لإدارة أوقاف بندر الأقصر، أن هذه القوافل لاقت قبولاً لدى المواطنين، مما دفع الكثيرين من رواد المساجد طلب إقامة قوافل دعوية واحتفالات بمساجدهم، فتم الدفع بعدد من الأئمة لتغطية هذه الاحتفالات التى يقيمها الأهالى، وتلك المساجد هى (السيد يوسف بالكرنك، عمرو بن العاص بالكرنك، والسيدة عائشة بالكرنك، وخالد بن الوليد بالكرنك، والشيخ عوض الله بالكرنك، والاربعين بالنجع الطويل، والسلام بالنجع الطويل، وبدران بنجع بدران، والشيخ الطاهر بالنجع التحتاني، وعبد الهادى بالكرنك، والسلام بالسبتية، والعجمى بالنجع الطويل، وأبو بكر الصديق بالكرنك، ومأمون الطواب بنجع الملقطة، ومسجد نجع عبادي).

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مصر 365