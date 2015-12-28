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النائب مصطفى الطلخاوى: تأهيل شباب الإسكندرية لسوق العمل عبر مراكز التدريب

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النائب مصطفى الطلخاوى: تأهيل شباب الإسكندرية لسوق العمل عبر مراكز التدريب النائب مصطفى الطلخاوى: تأهيل شباب الإسكندرية لسوق العمل عبر مراكز التدريب
قال مصطفى الطلخاوى النائب عن دائرة الدخيلة ، أنه يدرس حالياً مع فريقه عددا من المشروعات التى تؤرق المواطن المصرى وطرح اقتراحات وحلول خاصة بها .

وقال الطلخاوى فى تصريحات خاصة له، أن أهم هذه المشروعات هو دراسة كيفية تأهيل الشباب للمشروعات الهامة من خلال إنشاء مراكز تدريب مخصصة لتأهيل الشاب لسوق العمل لضمان حصوله على وظيفة مناسبة بالمرتب الكافى له.

وأضاف الطلخاوى، أن من بين المشروعات التى يتم دراستها أيضاً هو مشروع، نظام الحكم المحلى والأجهزة الرقابية التابعة له، بعد معاناة المواطنين منه .

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مصر 365