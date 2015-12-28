اليوم.. انتهاء اجتماعات "سد النهضة" بالخرطوم وعرض نتائج المباحثات

تنتهى اليوم الاثنين اجتماعات سد النهضة بالخرطوم، وسط أجواء إيجابية بين الدول الثلاثة المشاركة فى المباحثات ( مصر وإثيوبيا والسودان)، وذلك بعد أن سادت رغبة بين ممثلى تلك الدول على حل الخلافات بينهم بشكل ودى وسريع.

كما يتم اليوم عرض النتائج، التى سيتم التوصل إليها بشان سد النهضة الأثيوبي، ومناقشة ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى ستجرى الدراسة، وتفسير بعض الأمور، ووضع النقاط على الحروف فى بعض المواد المتعلقة باتفاق إعلان المبادىء.

- مصادر تكشف عن تفاصيل اجتماع وزراء الخارجية والمياه بشأن سد النهضة.. الوزراء يتباحثون حول كيفية تنفيذ البند الرابع من إعلان المبادئ.. ووضع تفسير لـ "مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب".. والتعاون فى الملء

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