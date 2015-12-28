شباب الإخوان ينقلبون على قياداتهم:من فشل بالأمس لا يحق له إدارة اليوم والغد

أعلن بيان منسوب لشباب جماعة الإخوان، الانقلاب على القيادة الحالية للتنظيم، معترفا بفشلها فى إدارة التنظيم فى الوقت الحالى.

وقال البيان:"فشلنا في إدارة أنفسنا بأنفسنا، فليس من حق من فشل فى الإدارة بالأمس رغم تاريخه الدعوى أن يبقى مصراً على إدارة اليوم والغد".

وأضاف شباب الإخوان:"يعلم الله أننا من الإخوان العاملين المنتظمين والذين بُحَّت أصواتهم إنذارا وتحذيرا ونصحا وتوجيها ولكننا لم نجد آذانا تصغى ولا قلوبا تعى.. ما وجدنا إلا أقوالاً مائعة وردودا باهتة تصب كلها في معنى ما أريكم إلا ما أرى، وطالبنا مرارا بتفعيل المحاسبة والشفافية والشورى الملزمة الحقة ولكن الحجة دائما الظرف لا يسمح عندما تمر المرحلة نتحاسب.

- الإخوان" تشمت فى أزمة سد النهضة وتحرض أنصارها على استغلالها قبل 25 يناير

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