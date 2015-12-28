اعترافات قاتل بائع خضار بالخانكة: سبنى بأمى فقتلته بالرصاص انتقاما لكرامتى

أدلى المتهمان بقتل بائع خضار فى مدينة الخانكة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث حول ارتكابهما للجريمة، وقال المتهم الأول "إبراهيم .م " 25 سنة فى اعترافاته، إن مشادة كلامية نشبت بينه والمجنى عليه قبل يومين من الجريمة، وسبه بأمه وأهانه أمام الأهالى فتركه وقرر الانتقام، قائلا:" قتلته عشان سبنى بأمى".

وأوضح أنه بصديقه المتهم الثانى وأخبره بما حدث واتفقا علي تأديب المجنى عليه وقاما باستقلال دراجة بخارية "موتوسكيل " ومعهما سلاح نارى "فرد خرطوش" وتوجها لمكان المجنى عليه بمدينة الخانكة وعندما شاهداه واقفا أمام التروسيكل الخاص به أطلقا عليه الرصاص وتركاه وفرا هاربين.

بينما قال المتهم الثاني " محمد م " 18 سنة:" فوجئت بصديقي المتهم الأول يتصل بى وهو في حالة هياج ويخبرنى أن بائع خضار أهانه أمام الأهالى وسبه بشتائم فظيعة وطلب منى أن أسانده في تأديبه حتى تعود له كرامته فقمت بالذهاب معه ولم أكن أعلم أنه سيقتله وفى الطريق فوجئت أن معه سلاح نارى "فرد خرطوش"، وعندما شاهدنا المجنى عليه أطلق عليه صديق الرصاص فسقط المجنى عليه علي الأرض وسط بحيرة من الدماء وعندما حاول الأهالى الإمساك بنا استطعنا الهروب إلا أن رجال المباحث قاموا بضبطنا واعترفنا بجريمتنا".

كان اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد العثور علي جثة "محمد أحمد محمد " وشهرته (صبحي) 40 سنة بائع خضار وبها طلق نارى بالرقبة من الجانب الأيسر.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، ضم رئيس وضباط فرع البحث الجنائي بالخانكة ومباحث مركز الخانكة وتوصلت جهود فريق البحث أن مرتكبى الواقعة كل من "إبراهيم . م" 25 سنة مبيض محارة السابق اتهامه فى القضية رقم 2315 جنح قسم الشروق لسنة 2008 سرقة متنوعة و" محمد م " 18 سنة عامل.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وباستهداف المتهمين تم القبض عليهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بسابقة تعدى المجنى عليه علي المتهم الأول بالسب والشتم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما فعقد المتهم الأول عزمه وبيت النية على الانتقام من المجني عليه واستعان بالمتهم الثانى فى تنفيذ مخططه وقاما باستقلال دراجة بخارية قيادة الثانى وبحوزته فرد خرطوش، وتوجهها إلى خط سير المجني عليه وحال مروره قام المتهم الأول بإطلاق عياراً نارياً صوبه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

تم بإرشاد المتهم الأول ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة "سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع"، وبإرشاد الثانى، تم ضبط دراجة بخارية حمراء اللون بدون لوحات شاسية رقم 114022384 موتور رقم 114022384 والمستخدمة في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11618إداري مركز الخانكة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر المستشار جمال حتة رئيس نيابة الخانكة، بحبس المتهمين أربعة ايام على ذمة التحقيق ووجه لهما تهمة القتل بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، وجدد قاضي المعارضات حبسهما 15 يوما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.