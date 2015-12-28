إحالة سيدة وآخر للمحاكمة لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية بروض الفرج

قرر المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، إحالة منتقبة تدعى "غادة.أ"، مسجلة خطر، وآخر يدعى "محمد.م"، للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، على خلفية اتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة مسنة بروض الفرج.

وكشفت التحقيقات فى القضية المقيدة برقم 7014 لسنة 2015 جنح روض الفرج، أن المتهمين كونا تشكيلاَ عصابياَ لسرقة السيدات، عن طريق تجميع روزمة من الأموال يتم وضع فئة الواحد دولار عليها، لإيهام الضحايا بأنها دولارات، وتقوم برميها أمام الضحية ثم تقوم بالتقاطها، ليدخل المتهم ويسأل عن الأموال ويدعى أن الأموال ضائعة منه.

وأضافت التحقيقات، تذهب المتهمة إلى الضحية لتستنجد بها وإخبارها أن المتهم يدعى أن الأموال أمواله، وتتحرك معها الضحية لحمايتها، ثم تصطحب الضحية معها إلى سيارتها، ثم تطلب منها توصيلها إلى المكان الذى ترغب فى الوصول إليه، كما حدث مع "سمية.أ"، 80 سنة، حيث قامت والمتهم برش مادة منومة على وجهها، ثم سرقتها بعد مغادرتها مستشفى الساحل .

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بتفريغ كاميرات إحدى البنوك المجاورة لمكان الحدث، تم رصد رقم السيارة وبالسؤال عنها تبين أنها مملوكة لمكتب تأجير سيارات، وتم اكتشافهما والقبض عليهما، حيث اعترافا بالواقعة وأكدا أنهما قاما ببيع المصوغات المكونة من إسورة ذهب عيار 21، و3 غوايش عيار 24، و3 خواتم عيار 21، لمحلى ذهب بميدان الدقى.