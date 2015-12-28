عبد الغفار شكر: تعيين يساريين بالبرلمان "مش هيفرق".. ونعول على المنتخبين

قال عبد الغفار شكر، المستشار السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن هناك حديثا عن تعيين عدد من اليسار داخل مجلس النواب لإحداث نوع من التوازن، لافتا إلى أن المؤشرات تشير إلى عكس ما يتردد .

وأضاف "شكر" لـ "اليوم السابع"، أن تعيين مجموعات جديدة من اليسار أو عدم تعيينهم "مش هيفرق"، لافتا إلى أنه حتى إذا عين الرئيس 28 يساريا فستظل الكتلة المعبرة عن العدالة الاجتماعية قليلة داخل المجلس، مشدداً على أنهم يعولون على التزام المجموعة التى فازت فى الانتخابات بأن تحشد الجميع حولها بالدفاع عن قضايا الفقراء .

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