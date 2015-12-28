اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان

تنظم جامعة أسوان، متمثلة فى كلية هندسة الطاقة، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولى الثالث للطاقة، لمدة ثلاثة أيام حتى 30 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والمحافظ وبمشاركة دول أمريكا وكندا وإنجلترا والبرازيل.

وأكد الدكتور منتصر دويدار، عميد كلية هندسة الطاقة، أن المؤتمر سيناقش العديد من المقترحات التى يشارك بها باحثون من مختلف الجامعات المصرية بجانب باحثون من دول العالم، ومن خلال الأبحاث التى تتعلق بالمشاكل والحلول الخاصة بالطاقة والجديد فيها.

وأشار "دويدار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى ختام المؤتمر سيتم كتابة التوصيات الخاصة بالمؤتمر، للاستفادة منها فى المجال التطبيقى لحل مشكلة الطاقة، وكذلك الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.