أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان

Google+ Print
اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثالث للطاقة بجامعة أسوان
تنظم جامعة أسوان، متمثلة فى كلية هندسة الطاقة، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولى الثالث للطاقة، لمدة ثلاثة أيام حتى 30 ديسمبر الجارى، تحت رعاية الدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والمحافظ وبمشاركة دول أمريكا وكندا وإنجلترا والبرازيل.

وأكد الدكتور منتصر دويدار، عميد كلية هندسة الطاقة، أن المؤتمر سيناقش العديد من المقترحات التى يشارك بها باحثون من مختلف الجامعات المصرية بجانب باحثون من دول العالم، ومن خلال الأبحاث التى تتعلق بالمشاكل والحلول الخاصة بالطاقة والجديد فيها.

وأشار "دويدار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى ختام المؤتمر سيتم كتابة التوصيات الخاصة بالمؤتمر، للاستفادة منها فى المجال التطبيقى لحل مشكلة الطاقة، وكذلك الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365