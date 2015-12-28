3 مصريين بين الوفيات فى حريق مستشفى جازان العام بالسعودية

نشرت مواقع إلكترونية سعودية، أسماء ضحايا ومصابين حريق مستشفى جازان السعودية ، الذى وقع فجر الخميس، وأسفر عن مصرع 25 شخصًا وإصابة 107 آخرون.

وذكر موقع "عكاظ"، أن هناك 3 أشخاص مصريين من بين المتوفين هم: " محمد شعبان حسن الروبى (60) سنة، وعبد الملك حسن (55) سنة، وإبراهيم عبد العزيز القلى (38) سنة".

وكان حريق شب فجر الخميس الماضى فى وحدتى العناية المركزة والأطفال بمستشفى جازان العام بالمملكة العربية السعودية، وترتب عليه مصرع 25 شخصًا وإصابة 107 آخرون، حسبما أكدت وزارة الدفاع المدنى السعودية.

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