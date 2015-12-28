بالصور.. قرية "الشوكة" بدمنهور تغرق فى مياه الصرف الصحى والقمامة

رغم كونها تبعد 5 كيلو متر فقط عن عاصمة محافظة البحيرة إلا أن قرية " الشوكة " التابعة لمركز دمنهور تغرق فى مياه الصرف الصحى وأكوام القمامة وسط غياب المسئولين ، حيث تسببت موجة الأمطار الشديدة والسيول التى تعرضت لها المحافظة الشهر الماضى فى تراكم كميات كبيرة من المياه وغرق عدد من المنازل، والأعلاف التى قام الأهالى بتدويرها من مخلفات "قش الأرز" مما تسبب فى تكبدهم خسائر مالية كبيرة حيث لم تستوعب شبكة الصرف الصحى التى قام الأهالى بإنشائها على نفقتهم الخاصة، مياه الأمطار مما تسبب فى انسدادها وغرق الشوارع بمياه الصرف الصحى، بالإضافة لضعف الخدمات حيث لا يوجد بها وحدة صحية ولا مدرسة ابتدائية ولا مكتب للتضامن أو نقطة للشرطة>وتعانى القرية من انقطاع دائم للكهرباء حيث يحتاج المحول وأسلاك الكهرباء للإحلال والتجديد بالرغم من أن عدد سكانها يجاوز 50 ألف نسمة ويضطر الأهالى لإلحاق أبنائهم بمدرسة بساتين الشوكة المشتركة والتى تقع بقرية البساتين المجاورة لها.

ومن جانبها قالت وفاء فوزى بركات، موظفة ، إن القرية تعانى من الإهمال وتراخى المسئولين فى حل مشاكل الأهالى مؤكدة أنهم قاموا بالاستغاثة بكل المسئولين وعلى رأسهم رئيس شركة المياه والصرف الصحى الذى رفض توجيه سيارة لهم بدعوى عدم وجود مشروع صرف صحى تابع له فى القرية .

فيما طالب حمدى عبد المجيد، طبيب، المحافظ بتغطية المساحة المتبقية من مصرف القرية وخاصة أمام مجمع المدارس حرصا على حياة التلاميذ ، مشيرا أن مجلس المدينة قام بتغطية 70% من مساحة المصرف و"ترك المساحة المتبقية شاهدة على كمية التلوث وانتشار الأمراض التى تعانى منها القرية".



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