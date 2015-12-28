أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعادة تشكيل الأمانات وتحديث الهيكل الإدارى لـ"حماة الوطن" بالقليوبية

Google+ Print
إعادة تشكيل الأمانات وتحديث الهيكل الإدارى لـ"حماة الوطن" بالقليوبية إعادة تشكيل الأمانات وتحديث الهيكل الإدارى لـ"حماة الوطن" بالقليوبية
عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالقليوبية، اجتماعاً هاماَ بمقر الحزب بالقليوبية، وناقشت الأمانة فى اجتماعها إعادة تحديث الهيكل الإدارى للمحافظة، وإعادة تشكيل أغلب الأمانات على مستوى محافظة القليوبية.

واتخذ أعضاء الأمانة العامة عدة قرارات هامة، منها إعادة تشكيل الأمانات، وتجهيز الأسماء المرشحة للدفع بها فى المحليات على قوائم الحزب، وكذلك وضع التصورات التى من شأنها النهوض بالحزب فى الفترة المقبلة، وتوسيع قاعدة العضوية، ورفع المعاناة على المواطنين من خلال التواصل مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وأعضاء مجلس النواب لحل جميع المشاكل التى تواجه الأهالى والمواطنين.

وحضر الاجتماع مجدى سابق أمين عام التنظيم بالقليوبية، والمستشار سيد أبو الجود القائم بأعمال أمانة التنظيم، ومختار زيادة أمين شئون العضوية الاشتراكات، والمستشار حسن الغباشى، المستشار القانونى والمخرج عبدالرازق العاوى أمين الثقافة والفنون.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365