إعادة تشكيل الأمانات وتحديث الهيكل الإدارى لـ"حماة الوطن" بالقليوبية

عقدت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالقليوبية، اجتماعاً هاماَ بمقر الحزب بالقليوبية، وناقشت الأمانة فى اجتماعها إعادة تحديث الهيكل الإدارى للمحافظة، وإعادة تشكيل أغلب الأمانات على مستوى محافظة القليوبية.

واتخذ أعضاء الأمانة العامة عدة قرارات هامة، منها إعادة تشكيل الأمانات، وتجهيز الأسماء المرشحة للدفع بها فى المحليات على قوائم الحزب، وكذلك وضع التصورات التى من شأنها النهوض بالحزب فى الفترة المقبلة، وتوسيع قاعدة العضوية، ورفع المعاناة على المواطنين من خلال التواصل مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وأعضاء مجلس النواب لحل جميع المشاكل التى تواجه الأهالى والمواطنين.

وحضر الاجتماع مجدى سابق أمين عام التنظيم بالقليوبية، والمستشار سيد أبو الجود القائم بأعمال أمانة التنظيم، ومختار زيادة أمين شئون العضوية الاشتراكات، والمستشار حسن الغباشى، المستشار القانونى والمخرج عبدالرازق العاوى أمين الثقافة والفنون.

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