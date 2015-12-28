محافظ سوهاج يكرم مديرى المدارس المتميزين على مستوى الإدارات

يكرم الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، مديرى المدارس المتميزين على مستوى إدارات سوهاج التعليمية، بمنحهم شهادات تقدير لتميزهم فى العمل وذلك فى قصر الثقافة بسوهاج.

يحضر التكريم عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسنية عز الدين أحمد وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج وعدد من النواب ومديرى الإدارات والقيادات بمديرية التربية والتعليم، والعقيد نبيل شحاته المستشار العسكرى وخالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج والقيادات التنفيذية والشعبية، كما يتم أيضا تكريم عمر درويش رئيس لجنة المتابعة المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج.