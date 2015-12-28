خدعوك فقالوا: السجائر تخلصك من الكرش

"الراجل من غير كرش ميسواش قرش"، مثل شعبى قديم يشعرك بأهمية الكرش للرجل، وأنه يزيد من وقار واحترام الرجل من قبل المحيطين، وأيضًا قيل أن "الكرش عز" وذلك كناية عن الغنى، ولكن هل تعلم أن الكرش ضار بالصحة ويسبب الوفاة كالسجائر التى يدمنها الكثيرون ويدعون أنها تساعد فى التخلص من الكرش.

حول هذا تعلق الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من "الكرش"، ويسعون لإتباع العديد من النصائح للتخلص منه، ومن أشهر النصائح الخاطئة التى يتبعها البعض ويدعون أنها تساعد فى التخلص من الكرش هى إدمان السجائر.

وتتابع أنه ليس من الطبيعى أن إدمان السجائر يخلصك من "الكرش" وفى حالة تخلصك منه فإنك ستصاب بأمراض القلب والأخرى الناتجة عن السجائر، ولذا فليس هناك أية علاقة بين السجائر والتخلص من الكرش، غير أنها تقلل شهيتك ناحية الطعام.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن تناول السجائر يساهم فى تقليل رغبتك وشهيتك ناحية الطعام، وليس هناك دليل على دورها فى التخلص والقضاء على الوزن الزائد، كما أنه لا يوجد أى دراسة طبية تثبت حقيقة هذا الكلام.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة اتباع الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية للتخلص والقضاء على "الكرش"، وممارسة الرياضة وتجنب فكرة التدخين.