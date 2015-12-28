أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القبض على 408 مهاجرين غير شرعيين فى الجزائر خلال عام 2015

Google+ Print
القبض على 408 مهاجرين غير شرعيين فى الجزائر خلال عام 2015 القبض على 408 مهاجرين غير شرعيين فى الجزائر خلال عام 2015
ألقت قوات حرس السواحل فى ولاية عنابة أمس الأحد القبض على 12 مهاجرا غير شرعى فى عرض البحر المتوسط كانوا فى طريقهم إلى السواحل الإيطالية على متن قارب تقليدى الصنع .

وذكرت مصادر مطلعة أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين خرجوا من شاطئ بلدية الشط بولاية الطارف ليتم القبض عليهم على بعد 25 ميلا شمال شرق رأس الحمراء فى الساعة الرابعة صباحا حيث تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و32 سنة وينحدرون من أحياء بلدية البونى بعنابة.

وتعد هذه الرحلة ضمن عشرات الرحلات التى تم خلالها القبض على 206 مهاجرين غير شرعيين منذ بداية شهر ديسمبر الحالى و408 آخرين خلال السنة الجارية بسواحل عنابة حيث انتهز هؤلاء الشباب فرصة اعتدال الطقس لركوب قوارب الموت للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365