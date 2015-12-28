وزير خارجية ليبيا: لا نطالب بأى تدخل دولى للتعامل مع تهديدات لأمننا

قال وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى إن بلاده لا تحتاج لأى تدخل أجنبى للتعامل مع التهديدات لأمنها بما فى ذلك الإرهاب، كاشفا عن قيام أمريكيين بتدريب قوات ليبية .

وقال الدايرى فى تصريحات لقناة "روسيا اليوم " بثتها مساء الاحد ان ليبيا تحتاج بشكل ملح لأسلحة وبعض المساعدة "فى التدريب والتخطيط".

وأضاف أن ليبيا لن تطلب شن هجمات جوية اجنبية ضد الجماعات الإرهابية ولكنها سوف تطالب مجلس الامن برفع القيود المفروضة على جيشها فيما يتعلق بحرية الوصول إلى "اسلحة ملائمة " بمجرد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وتابع" فى هذه المرحلة لا نطالب بأى تدخل دولى".

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