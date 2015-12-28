أخبار عاجلة

زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
الأخبار - الولايات المتحدة تتوعد بتنفيذ عمل عسكري إضافي فى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير خارجية ليبيا: لا نطالب بأى تدخل دولى للتعامل مع تهديدات لأمننا

Google+ Print
وزير خارجية ليبيا: لا نطالب بأى تدخل دولى للتعامل مع تهديدات لأمننا وزير خارجية ليبيا: لا نطالب بأى تدخل دولى للتعامل مع تهديدات لأمننا
قال وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى إن بلاده لا تحتاج لأى تدخل أجنبى للتعامل مع التهديدات لأمنها بما فى ذلك الإرهاب، كاشفا عن قيام أمريكيين بتدريب قوات ليبية .

وقال الدايرى فى تصريحات لقناة "روسيا اليوم " بثتها مساء الاحد ان ليبيا تحتاج بشكل ملح لأسلحة وبعض المساعدة "فى التدريب والتخطيط".

وأضاف أن ليبيا لن تطلب شن هجمات جوية اجنبية ضد الجماعات الإرهابية ولكنها سوف تطالب مجلس الامن برفع القيود المفروضة على جيشها فيما يتعلق بحرية الوصول إلى "اسلحة ملائمة " بمجرد تشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وتابع" فى هذه المرحلة لا نطالب بأى تدخل دولى".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365