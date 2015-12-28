رفعت السعيد: ائتلاف دعم مصر يسىء للرئيس.. ولن يستطيع إعادة "الحزب الوطنى"

قال الدكتور رفعت السعيد ، رئيس الهيئة الاستشارية لحزب التجمع ، إن اللواء سامح سيف اليزل شخصية محترمة لكنه ارتكب أخطاًء جسيمة، لافتا إلى أنه بعد حصول قائمته الانتخابية على نسبة كبيرة من الأصوات، أراد أن يتفرع لتشكيل ائتلاف برلمانى تحت قبة مجلس النواب.

وأكد السعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التصويت الإلكترونى تحت القبة سيجعل وثيقة ائتلاف دعم مصر بلا قيمة، حيث لن يعرف أحد ما إذا كان النائب قد صوت بنعم أو لا.

وأضاف السعيد، أن قائمة دعم مصر تدعى وقوفها بجانب الرئيس عبد الفتاح السيسى لكنها فى الحقيقة تسئ له، ولا علاقة لها بالرئيس على الإطلاق، مشيرا إلى أن سامح سيف اليزل لن يستطيع إعادة تجربة الحزب الوطنى أو الاتحاد الاشتراكى.

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