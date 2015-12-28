"الكهرباء":البدء فى إنشاء محطة الضخ و التخزين بقدرة 2100 ميجا وات فى يناير

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن أن الوزارة ستوقع منتصف يناير المقبل، العقود الخاصة بمحطة الضخ والتخزين بعتاقة ومحطة الفحم، والتى يقوم بها الجانب الصينى ضمن مذكرات تعاون تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى لـ"بكين" و ذلك عقب انتهاء دراسات الجدوى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن ينتهى الجانب الصينى من دراسات الجدوى نهاية الشهر الجارى للبدء فى إنشاء المحطتين فورا فى يناير، لافتا إلى أن مشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين كهرومائية بقدرة 2100 ميجا وات بمنطقة عتاقة بالتعاون سيتم بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية العالمية.

وأشار المصدر إلى أن هذه المحطة ستوفر 2100 ميجا وات فى أوقات الذروة وستكون بمثابة سدا عاليا جديدا "صناعى"، لأنها تقوم بتخزين المياه نهارا وتولد الطاقة ليلا، مشيرا إلى محطة الفحم التى سيتم إنشاؤها ستكون الأولى فى مصر لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف.