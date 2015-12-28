أخبار عاجلة

الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
«ألي وايركسن» يقودان توتنهام أمام واتفورد -
البايرن يستعد للريال عبر موقعة دورتموند -
مورينيو يرغب في عودة «تشيشاريتو» لليونايتد -
«توتي» يعلن تضامنه مع أطفال سوريا -
وكيل جيرو يوضح حقيقة عرض مارسيليا -
روماريو: نيمار الأفضل في العالم دون منازع -
تعرف على اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في أوروبا -
خمس غيابات لليونايتد أمام سندرلاند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الكهرباء":البدء فى إنشاء محطة الضخ و التخزين بقدرة 2100 ميجا وات فى يناير

Google+ Print
"الكهرباء":البدء فى إنشاء محطة الضخ و التخزين بقدرة 2100 ميجا وات فى يناير "الكهرباء":البدء فى إنشاء محطة الضخ و التخزين بقدرة 2100 ميجا وات فى يناير
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن أن الوزارة ستوقع منتصف يناير المقبل، العقود الخاصة بمحطة الضخ والتخزين بعتاقة ومحطة الفحم، والتى يقوم بها الجانب الصينى ضمن مذكرات تعاون تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأولى لـ"بكين" و ذلك عقب انتهاء دراسات الجدوى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن ينتهى الجانب الصينى من دراسات الجدوى نهاية الشهر الجارى للبدء فى إنشاء المحطتين فورا فى يناير، لافتا إلى أن مشروع إنشاء محطة ضخ وتخزين كهرومائية بقدرة 2100 ميجا وات بمنطقة عتاقة بالتعاون سيتم بالتعاون مع شركة ساينو هايدرو الصينية العالمية.

وأشار المصدر إلى أن هذه المحطة ستوفر 2100 ميجا وات فى أوقات الذروة وستكون بمثابة سدا عاليا جديدا "صناعى"، لأنها تقوم بتخزين المياه نهارا وتولد الطاقة ليلا، مشيرا إلى محطة الفحم التى سيتم إنشاؤها ستكون الأولى فى لتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية